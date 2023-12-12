İsmail Kartal: ''Saldırıyı şiddetle kınıyorum''

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ve iki kişinin hakem Halil Umut Meler'e saldırısıyla ilgili açıklama yayınladı.
İşte İsmail Kartal'ın o açıklaması;
"Türk Futbol Ailesinin bir ferdi olarak yaşananlardan büyük üzüntü duyuyorum. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine, ailesine ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
İşte İsmail Kartal'ın o açıklaması;
"Türk Futbol Ailesinin bir ferdi olarak yaşananlardan büyük üzüntü duyuyorum. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine, ailesine ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
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