İsmail Kartal: ''Saldırıyı şiddetle kınıyorum''

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ve iki kişinin hakem Halil Umut Meler'e saldırısıyla ilgili açıklama yayınladı.

"Türk Futbol Ailesinin bir ferdi olarak yaşananlardan büyük üzüntü duyuyorum. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine, ailesine ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."