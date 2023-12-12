İsmail Kartal: ''Saldırıyı şiddetle kınıyorum''

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal: ''Saldırıyı şiddetle kınıyorum''
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12 Aralık 2023 00:07
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ve iki kişinin hakem Halil Umut Meler'e saldırısıyla ilgili açıklama yayınladı.

İşte İsmail Kartal'ın o açıklaması;

"Türk Futbol Ailesinin bir ferdi olarak yaşananlardan büyük üzüntü duyuyorum. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine, ailesine ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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