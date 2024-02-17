İsmail Kartal: "İstanbul'a kazanarak dönelim"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rizespor maçı öncesi oyuncularla yaptığı toplantıda, "İstanbul'a kazanarak dönelim" şeklinde konuştu. Deneyimli teknik adam ayrıca deplasmandaki karnelerine dikkat çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal: 'İstanbul'a kazanarak dönelim'
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17 Şubat 2024 10:17
Son güncelleme 17 Şubat 2024 10:19
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta iç sahada Alanyaspor ile berabere kalarak zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, Rize deplasmanında hata yapmak istemiyor.

İsmail Kartal, zorlu Rizespor mücadelesi öncesi öğrencilerine son moral konuşmasını yaptı.

"İSTANBUL'A KAZANARAK DÖNELİM"

Tecrübeli teknik adam, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Alanyaspor'a karşı fazla pozisyon vermedik ama 2 gol yiyerek puan kaybettik. Bu, her zaman olmaz. Rizespor özellikle evinde çok tehlikeli bir takım. Ancak bizim de deplasman karnemiz ortada. Hem şampiyonluk yarışında yola tüm gücümüzle devam etmek hem de taraftarımızdan özür dilemek için galip gelmemiz şart. Bu konuda size güvenim tam. Kazanalım ve moralli bir şekilde İstanbul'a geri dönelim."

FENERBAHÇE ÇOK ÜSTÜN

Fenerbahçe, son dönemde Rizespor ile oynadığı maçlarda rakibine büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Sarı-Lacivertliler, son 9 resmi karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Rizespor, güçlü rakibini en son Eylül 2018'de sahasındaki mücadelede 3-0'lık skorla mağlup etmişti. İki takım arasındaki toplam 43 lig maçında ise 28 kez Fenerbahçe, 7 defa Rizespor kazandı, 8 mücadelede ise puanlar paylaşıldı.

 

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