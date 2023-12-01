İsmail Kartal'ın stratejisi çöktü!

Fenerbahçe'de eksik futbolcuların çokluğu, Nordsjaelland maçı öncesi İsmail Kartal'ı en çok zorlayan konuydu. Sakatlıkları bulunan ve hazır olmayan Becao, Serdar Aziz, Mert Hakan, Zajc, Djiku, Ferdi ve Fred'in yanı sıra UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Mert Müldür, Samet, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz, İstanbul'da kalmıştı.
Kartal'ın özellikle savunma hattını nasıl oluşturacağı merak konusuydu. Tecrübeli teknik adam, önemli değişiklikler yaptı.
17 yaşındaki Yusuf Akçiçek, Ludogorets maçında olduğu gibi dün de 11'deydi. Yanında ise beklenmedik şekilde orta saha oyuncusu İsmail Yüksek görev yaptı.
Bu sezonun büyük bölümünde savunmanın merkezinde oynayan Oosterwolde ise gerçek bölgesi olan sol beke geçti.
İsmail Kartal, orta sahanın göbeğinde Crespo'nun yanında Szymanski'yi oynattı.
Sol açıkta Kent, 10 numarada Tadic, sağda Cengiz ilk 11'de başlarken ileri uçta Batshuayi forma giydi.
"Rakip planları var ama bunları tahmin ediyoruz" diyen İsmail Kartal'ın stratejisi Right to Dream Park'ta çöktü, ağır bir yenilgi geldi.
Kartal'ın özellikle savunma hattını nasıl oluşturacağı merak konusuydu. Tecrübeli teknik adam, önemli değişiklikler yaptı.
17 yaşındaki Yusuf Akçiçek, Ludogorets maçında olduğu gibi dün de 11'deydi. Yanında ise beklenmedik şekilde orta saha oyuncusu İsmail Yüksek görev yaptı.
Bu sezonun büyük bölümünde savunmanın merkezinde oynayan Oosterwolde ise gerçek bölgesi olan sol beke geçti.
İsmail Kartal, orta sahanın göbeğinde Crespo'nun yanında Szymanski'yi oynattı.
Sol açıkta Kent, 10 numarada Tadic, sağda Cengiz ilk 11'de başlarken ileri uçta Batshuayi forma giydi.
"Rakip planları var ama bunları tahmin ediyoruz" diyen İsmail Kartal'ın stratejisi Right to Dream Park'ta çöktü, ağır bir yenilgi geldi.