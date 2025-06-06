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İsmail Kartal'ın hedefi Oğulcan Çağlayan

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kocaelispor'dan Oğulcan Çağlayan'ın transfer edilmesini istiyor.

calendar 06 Haziran 2025 21:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'ın hedefi Oğulcan Çağlayan
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İsmail Kartal'ın ekibi Persepolis, Serdar Dursun'un ardından yeniden Türkiye'den transfer yapmak istiyor.

İSMAİL KARTAL İSTİYOR

İran'dan Tasnim'de yer alan habere göre, Persepolis, Kocaelispor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile ilgileniyor.

Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal'ın, kulüpten 29 yaşındaki futbolcunun transferini istediği yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Kocaelispor'da 39 maçta sahaya çıkan Oğulcan Çağlayan, 22 gol attı ve 8 asist yaptı. Oğulcan, bu performansıyla Kocaelispor'un Süper Lig'e geri dönmesinde büyük pay sahibi oldu.


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