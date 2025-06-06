İsmail Kartal'ın hedefi Oğulcan Çağlayan

İsmail Kartal'ın ekibi Persepolis, Serdar Dursun'un ardından yeniden Türkiye'den transfer yapmak istiyor.



İSMAİL KARTAL İSTİYOR



İran'dan Tasnim'de yer alan habere göre, Persepolis, Kocaelispor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile ilgileniyor.



Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal'ın, kulüpten 29 yaşındaki futbolcunun transferini istediği yazıldı.



SEZON PERFORMANSI



Geride kalan sezonda Kocaelispor'da 39 maçta sahaya çıkan Oğulcan Çağlayan, 22 gol attı ve 8 asist yaptı. Oğulcan, bu performansıyla Kocaelispor'un Süper Lig'e geri dönmesinde büyük pay sahibi oldu.



