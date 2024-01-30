İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki ustalık eseri!

İsmail Kartal yönetiminde sezona müthiş bir giriş yapan Fenerbahçe yarıştığı tüm kulvarlarda lider.
Kanarya, Süper Lig'de çıktığı 23 maçın 19'undan galibiyetle ayrılırken 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, haftalardır zirvedeki yerini koruyor. Rakip ağlara gönderdikleri 61 golle, 2.65 gibi bir ortalama yakalayan Fenerbahçe, topladıkları 60 puanla da 2.60 ortalamayı buldu.
Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde çıktıkları 36 karşılaşmadan 30'unu kazanmayı başaran İsmail Kartal'ın ekibi, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.
Kanarya, Süper Lig'de çıktığı 23 maçın 19'undan galibiyetle ayrılırken 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, haftalardır zirvedeki yerini koruyor. Rakip ağlara gönderdikleri 61 golle, 2.65 gibi bir ortalama yakalayan Fenerbahçe, topladıkları 60 puanla da 2.60 ortalamayı buldu.
Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde çıktıkları 36 karşılaşmadan 30'unu kazanmayı başaran İsmail Kartal'ın ekibi, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.