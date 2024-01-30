İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki ustalık eseri!

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, takımıyla çıktığı 36 karşılaşmada 30 galibiyet almayı başardı. Ayrıca Sarı-lacivertliler, rakip ağlara attığı 61 golle, 2.65 gibi bir ortalama yakaladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki ustalık eseri!
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30 Ocak 2024 11:48
Son güncelleme 30 Ocak 2024 11:52
İsmail Kartal yönetiminde sezona müthiş bir giriş yapan Fenerbahçe yarıştığı tüm kulvarlarda lider.

Kanarya, Süper Lig'de çıktığı 23 maçın 19'undan galibiyetle ayrılırken 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, haftalardır zirvedeki yerini koruyor. Rakip ağlara gönderdikleri 61 golle, 2.65 gibi bir ortalama yakalayan Fenerbahçe, topladıkları 60 puanla da 2.60 ortalamayı buldu.

Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde çıktıkları 36 karşılaşmadan 30'unu kazanmayı başaran İsmail Kartal'ın ekibi, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. 

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