İsmail Kartal için açıklama: 'Eleştirilere düşünmemeli'

2002 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan A Milli Futbol Takımı'nda da görev yapan Zihinsel Performans Antrenörü/Mentor Prof. Dr. Turgay Biçer, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile ilgili değerlendirmede bulundu.
İsmail Kartal'ın üzerindeki baskı için konuşan Biçer, şu sözleri kullandı;
"İsmail Kartal şu anda sadece rakiplerine ve futbolcularına konsantre olmalı, eleştirilere aldırış etmemeli. Şampiyon olmak için şampiyonluk unsurlarını yaratmak lazım. Başarı eşittir şampiyonluk mudur? Bence değildir. Türkiye, bu düşünceden kurtulmalı. Mesela doktor ameliyattan çıkmış çok başarılı bir ameliyat oldu demiş ama hasta ölmüş, nasıl olacak? Başarı kime, neye göre başarıdır?"
İsmail Kartal'ın üzerindeki baskı için konuşan Biçer, şu sözleri kullandı;
"İsmail Kartal şu anda sadece rakiplerine ve futbolcularına konsantre olmalı, eleştirilere aldırış etmemeli. Şampiyon olmak için şampiyonluk unsurlarını yaratmak lazım. Başarı eşittir şampiyonluk mudur? Bence değildir. Türkiye, bu düşünceden kurtulmalı. Mesela doktor ameliyattan çıkmış çok başarılı bir ameliyat oldu demiş ama hasta ölmüş, nasıl olacak? Başarı kime, neye göre başarıdır?"