İsmail Kartal geldi, Persepolis şahlandı

İran Pers Körfez Pro Ligi'nde Persepolis, lider Tractor'ü 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal geldi, Persepolis şahlandı
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26 Ocak 2025 16:55
İran Pers Körfez Pro Ligi'nde İsmail Kartal'ın yönetimindeki Persepolis, Dragan Skocic'in ekibi lider Tractor'ü 2-0 mağlup etti.

Azadi Stadyumu'nda oynanan maçta Persepolis'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Soroush Rafiei ve 73. dakikada Giorgi Gvelesiani kaydetti.

Persepolis'te Muhammed Khodabandelou, 45+10'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Persepolis'in yeni teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmayı tribünlerden takip etti.

Bu sonuçla birlikte Persepolis puanını 33'e yükseltirken, Tractor 35 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Persepolis deplasmanda Khuzestan'a konuk olurken, Tractor sahasında Havadar'ı ağırlayacak.
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