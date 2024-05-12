İsmail Kartal'dan sakatlık ve rotasyon açıklaması!

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan sakatlık ve rotasyon açıklaması!
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12 Mayıs 2024 17:53
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçı öncesi konuştu. 

İsmail Kartal, "Bazı sakat oyuncularımız var, zorunlu rotasyonla maça başlayacağız. Hangi oyuncularla çıkarsak çıkalım, tek amacımız her zaman kazanmak. 3 puan almak ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Haftaya içi bazı oyuncularımız, bazı mevkilerde denedik. İyi oyun ve iyi mücadele ile 3 puan istiyoruz." dedi. 

Oyuncularına güvendiğini söyleyen İsmail Kartal, "Oyuncularımın hepsine güveniyorum. Oynayan herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır. İyi oyunla 3 puanı alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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