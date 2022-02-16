Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolculardan Miha Zajc, Slavia Prag maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.
İSMAİL KARTAL: "ÇOK İYİ İNCELEDİK"
Teknik direktör İsmail Kartal basın toplantısında "3-4 günde bir maç oynuyoruz. Cezalı oyuncularımız var ama ben hiçbir zaman bahanelere sığınmadım ve sığınmayacağım. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapacağız. Bugün de duran top organizasyonu çalışacağız. Rakibimizi iyi organize ettik. Yardımcılarımdan birini de maça gönderdik. Bütün oynadıkları maçları da izledik. Ne yapmak istediklerini şu anda gayet iyi biliyoruz. 4 yıldır aynı teknik direktörleri var. Şu an lider durumdalar. Sağ beklerinde belirsizlik var. Yuzde 61 topla oynuyorlar. Sert ve koşabilen bir rakibimiz var. 2-3 eksikleri var. Birinin dün Çin'e gittiği haberini aldık, onlar için önemli bir oyuncuydu, listeye bakacağız. Taraftarımızın desteğiyle, en iyi şekilde hazırlandık. Evimizde galip gelerek oraya avantajlı gitmek istiyoruz. Bu maç için özel bir planımız var. İstatistiklere göre Çekya'nın en çok topla oynayan ve pres yapan takımı. Biz de verilere baktık. Zaten her teknik adamın maç öncesi bir planı ve bir hikayesi olması gerekir. Yarın inşallah elimizdeki sağlıklı oyuncularla bunu yerine getiririz ve ikinci maça avantajlı çıkarız diye düşünüyorum." dedi.
Slavia Prag hakkında sözlerine devam eden İsmail Kartal "4 yıldır aynı teknik adamın, aynı takımın olması... Onlar istikrarlı bir takım. Onu kastederek söyledim. Kısa vadeli değil orta ve uzun vadeli başarılar hedefliyorlar. 4 yıl çalışmak ne kadar profesyonel ve bu işi yapabiliyorlar anlamında dedim. İnşallah bu istikrarlı ortamlar Türkiye'de bize de nasip olur." açıklamasını yaptı.
"MESUT ÖZİL İLE PROBLEMİM YOK"
"Mesut Özil'i gözden mi çıkardınız?" sorusunu yanıtlayan İsmail Kartal "Öncelikle siz de takdir edersiniz ki kovid dünyayı sarmış. Plan yapıyorsunuz ama maçta oyuncunuz olmuyor. Biz Fenerbahçeyiz biz bahaneye sığınmıyoruz. Biz çok çalışıyoruz. Hala oynatmak istediğim oyun bu değil. Fenerbahçe karakterini sahaya koyacak bir planım var. Oyuncularım da sinyallerini veriyor. Hasta ve sakat oyuncularımız dönünce rayına oturacaktır. Oyuncularım da çok çalışıyor. Bizim şu an birkaç galibiyete ihtiyacımız var. Başarırsak daha yüksek bir performans ortaya çıkacak. Taraftarımız merak ermesin bir bu arma için onlar için çok çalışıyoruz. Ben takımımın yükselişini görüyorum. Mesut'a gelince bizim en değerli oyuncularımızdan bir tanesi ama 30 gün aradan sonra dün ilk kez idmana çıktı. Ona saygı duyuyoruz. Bizim kaptanımızdır. Sakatlığından dolayı bizimle olamadı. Biz onu oynatmayı düşünüyoruz. Her gün Samandıra'da birlikteyiz hiçbir problemimiz yok." ifadelerini kullandı.
ARDA GÜLER İÇİN AÇIKLAMA
Genç futbolcu Arda Güler hakkında konuşan İsmail Kartal "Arda için sosyal medyada ulusal medyada söylenenler için açıklama yapayım.. Nasıl Mesut Özil bizim en değerli oyuncularımızdan biriyse Arda da öyledir. Bilsinler, Arda'nın ciğerlerinde bir problem oldu ve bu evladımız 1.5 ay oynayamadı. Şu an bizimle beraber. En son Giresun maçında oyuna almak istedim ama 2-1 ve maç sıkıntılıydı, çocuk sakatlıktan yeni çıkmıştı ona bir el verdim. Altyapıda herkese kapının açık olduğunu gösterdik. Ben gençleri seven ve buna öncelik yapan hocalardan biriyim. Herp altyapıdan oyuncuları A takıma alan bir hocayım. Taraftarımız merak etmesin en değerli oyuncularımız kadar o da değerli. Uzun yıllar hem Fenerbahçe'ye hem milli takıma uzun süre faydalı olacaktır." dedi.
"8-9 FUTBOLCUMUZ YOK"
Sakatlıklar hakkında bilgi veren İsmail Kartal "Mesut dün idmana çıktı. İrfan Can Kahveci yok, Ozan Tufan belirsiz. Luiz Gustavo yok. Miguel Crespo ve Burak Kapacak yok. Filip Novak ve Çağtay Kurukalıp yok, Diego Rossi yok. 8-9 oyuncumuz yok ama ben bahanelere sığınmam. Elimizdeki oyuncularla Fenerbahçe ruhunu sahaya koyacağız. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız ve taraftarımızı mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.
MUHAMMED GÜMÜŞKAYA SÖZLERİ
Giresunspor'a kiralanan Muhammed Gümüşkaya hakkında da konuşan İsmail Kartal "Muhammed de bizim evladımız. Ozan'ın da gelmesiyle orada bir yoğunluk oldu, futbol oynaması lazım. İnşallah orada çok başarılı olur ve seneye çok da hazır olarak geri gelir" dedi.
3'LÜ FORMASYON?
3'lü formasyonla ilgili de açıklama yapan İsmail Kartal "Bu konuyu çok düşündük hala da düşünüyoruz ama bu maçta oyunun gidişatına göre bir taktik yapabilirz sadece bu kadarını söyleyebilirim." diyerek sözlerini noktaladı.
ZAJC: "SLAVIA PRAG'I İYİ ANALİZ ETTİK"
Basın toplantısında konuşan Miha Zajc "Slavia Prag'ı iyi analiz ettik. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz.Zor bir periyottan geçtik ama Giresunspor maçında sahaya karakter koyduk. Şu an kendimizi çok iyi hissediyoruz. İdmanlarda sıkı çalışıyoruz, karakter göstermeye çalışıyoruz. Savaşmaya devam etmeliyiz. Slavia maçına da iyi hazırlandık. Avrupa'da oynayabilecek seviyede olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.
"İSMAİL KARTAL İLE ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"
Teknik direktör İsmail Kartal'ın gelişinin ardından takımda değişiklikler olduğunu belirten Zajc "Çok fazla şey değişti. Olumlu ve güzel bir değişiklik oldu. Hoca enerjisini de bize aktarıyor. İdmanlarda iyi çalışıyoruz, taımdaki atmosfer çok iyi. İdmanda sıkı çalışıyoruz. Hem fiziksel hem taktiksel olarak hoca ve ekibi bizi iyi çalıştırıyor. Şimdi bunu iyi sonuçlarla taçlandırırsak daha pozitif bir atmosfer olacaktır. Umarım galibiyetlerimizin devamı gelir" açıklamasını yaptı.
"AVRUPA'DAKİ HER TAKIM ORGANİZE"
Slavia Prag maçının kolay olmayacağını belirten sarı-lacivertli futbolcu "Avrupa'daki her takım gayet organize bir şekilde oynuyor. Ama biz de kaliteli bir takımız. Sahadaki oyunumuzla bence iyi bir oyun ortaya koyacağız. İyi hazırlandık. Umarım kazanan da biz olacağız." dedi.
İSMAİL KARTAL: "ÇOK İYİ İNCELEDİK"
Teknik direktör İsmail Kartal basın toplantısında "3-4 günde bir maç oynuyoruz. Cezalı oyuncularımız var ama ben hiçbir zaman bahanelere sığınmadım ve sığınmayacağım. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapacağız. Bugün de duran top organizasyonu çalışacağız. Rakibimizi iyi organize ettik. Yardımcılarımdan birini de maça gönderdik. Bütün oynadıkları maçları da izledik. Ne yapmak istediklerini şu anda gayet iyi biliyoruz. 4 yıldır aynı teknik direktörleri var. Şu an lider durumdalar. Sağ beklerinde belirsizlik var. Yuzde 61 topla oynuyorlar. Sert ve koşabilen bir rakibimiz var. 2-3 eksikleri var. Birinin dün Çin'e gittiği haberini aldık, onlar için önemli bir oyuncuydu, listeye bakacağız. Taraftarımızın desteğiyle, en iyi şekilde hazırlandık. Evimizde galip gelerek oraya avantajlı gitmek istiyoruz. Bu maç için özel bir planımız var. İstatistiklere göre Çekya'nın en çok topla oynayan ve pres yapan takımı. Biz de verilere baktık. Zaten her teknik adamın maç öncesi bir planı ve bir hikayesi olması gerekir. Yarın inşallah elimizdeki sağlıklı oyuncularla bunu yerine getiririz ve ikinci maça avantajlı çıkarız diye düşünüyorum." dedi.
Slavia Prag hakkında sözlerine devam eden İsmail Kartal "4 yıldır aynı teknik adamın, aynı takımın olması... Onlar istikrarlı bir takım. Onu kastederek söyledim. Kısa vadeli değil orta ve uzun vadeli başarılar hedefliyorlar. 4 yıl çalışmak ne kadar profesyonel ve bu işi yapabiliyorlar anlamında dedim. İnşallah bu istikrarlı ortamlar Türkiye'de bize de nasip olur." açıklamasını yaptı.
"MESUT ÖZİL İLE PROBLEMİM YOK"
"Mesut Özil'i gözden mi çıkardınız?" sorusunu yanıtlayan İsmail Kartal "Öncelikle siz de takdir edersiniz ki kovid dünyayı sarmış. Plan yapıyorsunuz ama maçta oyuncunuz olmuyor. Biz Fenerbahçeyiz biz bahaneye sığınmıyoruz. Biz çok çalışıyoruz. Hala oynatmak istediğim oyun bu değil. Fenerbahçe karakterini sahaya koyacak bir planım var. Oyuncularım da sinyallerini veriyor. Hasta ve sakat oyuncularımız dönünce rayına oturacaktır. Oyuncularım da çok çalışıyor. Bizim şu an birkaç galibiyete ihtiyacımız var. Başarırsak daha yüksek bir performans ortaya çıkacak. Taraftarımız merak ermesin bir bu arma için onlar için çok çalışıyoruz. Ben takımımın yükselişini görüyorum. Mesut'a gelince bizim en değerli oyuncularımızdan bir tanesi ama 30 gün aradan sonra dün ilk kez idmana çıktı. Ona saygı duyuyoruz. Bizim kaptanımızdır. Sakatlığından dolayı bizimle olamadı. Biz onu oynatmayı düşünüyoruz. Her gün Samandıra'da birlikteyiz hiçbir problemimiz yok." ifadelerini kullandı.
ARDA GÜLER İÇİN AÇIKLAMA
Genç futbolcu Arda Güler hakkında konuşan İsmail Kartal "Arda için sosyal medyada ulusal medyada söylenenler için açıklama yapayım.. Nasıl Mesut Özil bizim en değerli oyuncularımızdan biriyse Arda da öyledir. Bilsinler, Arda'nın ciğerlerinde bir problem oldu ve bu evladımız 1.5 ay oynayamadı. Şu an bizimle beraber. En son Giresun maçında oyuna almak istedim ama 2-1 ve maç sıkıntılıydı, çocuk sakatlıktan yeni çıkmıştı ona bir el verdim. Altyapıda herkese kapının açık olduğunu gösterdik. Ben gençleri seven ve buna öncelik yapan hocalardan biriyim. Herp altyapıdan oyuncuları A takıma alan bir hocayım. Taraftarımız merak etmesin en değerli oyuncularımız kadar o da değerli. Uzun yıllar hem Fenerbahçe'ye hem milli takıma uzun süre faydalı olacaktır." dedi.
"8-9 FUTBOLCUMUZ YOK"
Sakatlıklar hakkında bilgi veren İsmail Kartal "Mesut dün idmana çıktı. İrfan Can Kahveci yok, Ozan Tufan belirsiz. Luiz Gustavo yok. Miguel Crespo ve Burak Kapacak yok. Filip Novak ve Çağtay Kurukalıp yok, Diego Rossi yok. 8-9 oyuncumuz yok ama ben bahanelere sığınmam. Elimizdeki oyuncularla Fenerbahçe ruhunu sahaya koyacağız. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız ve taraftarımızı mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.
MUHAMMED GÜMÜŞKAYA SÖZLERİ
Giresunspor'a kiralanan Muhammed Gümüşkaya hakkında da konuşan İsmail Kartal "Muhammed de bizim evladımız. Ozan'ın da gelmesiyle orada bir yoğunluk oldu, futbol oynaması lazım. İnşallah orada çok başarılı olur ve seneye çok da hazır olarak geri gelir" dedi.
3'LÜ FORMASYON?
3'lü formasyonla ilgili de açıklama yapan İsmail Kartal "Bu konuyu çok düşündük hala da düşünüyoruz ama bu maçta oyunun gidişatına göre bir taktik yapabilirz sadece bu kadarını söyleyebilirim." diyerek sözlerini noktaladı.
ZAJC: "SLAVIA PRAG'I İYİ ANALİZ ETTİK"
Basın toplantısında konuşan Miha Zajc "Slavia Prag'ı iyi analiz ettik. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz.Zor bir periyottan geçtik ama Giresunspor maçında sahaya karakter koyduk. Şu an kendimizi çok iyi hissediyoruz. İdmanlarda sıkı çalışıyoruz, karakter göstermeye çalışıyoruz. Savaşmaya devam etmeliyiz. Slavia maçına da iyi hazırlandık. Avrupa'da oynayabilecek seviyede olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.
"İSMAİL KARTAL İLE ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"
Teknik direktör İsmail Kartal'ın gelişinin ardından takımda değişiklikler olduğunu belirten Zajc "Çok fazla şey değişti. Olumlu ve güzel bir değişiklik oldu. Hoca enerjisini de bize aktarıyor. İdmanlarda iyi çalışıyoruz, taımdaki atmosfer çok iyi. İdmanda sıkı çalışıyoruz. Hem fiziksel hem taktiksel olarak hoca ve ekibi bizi iyi çalıştırıyor. Şimdi bunu iyi sonuçlarla taçlandırırsak daha pozitif bir atmosfer olacaktır. Umarım galibiyetlerimizin devamı gelir" açıklamasını yaptı.
"AVRUPA'DAKİ HER TAKIM ORGANİZE"
Slavia Prag maçının kolay olmayacağını belirten sarı-lacivertli futbolcu "Avrupa'daki her takım gayet organize bir şekilde oynuyor. Ama biz de kaliteli bir takımız. Sahadaki oyunumuzla bence iyi bir oyun ortaya koyacağız. İyi hazırlandık. Umarım kazanan da biz olacağız." dedi.