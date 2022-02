İSMAİL KARTAL: "ÇOK İYİ İNCELEDİK"

"MESUT ÖZİL İLE PROBLEMİM YOK"

ARDA GÜLER İÇİN AÇIKLAMA

"8-9 FUTBOLCUMUZ YOK"

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA SÖZLERİ

3'LÜ FORMASYON?

ZAJC: "SLAVIA PRAG'I İYİ ANALİZ ETTİK"

"İSMAİL KARTAL İLE ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"

"AVRUPA'DAKİ HER TAKIM ORGANİZE"