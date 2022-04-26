Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'la ilgili yeni gelişme yok.



Af beklentisi olan iki yıldızla ilgili İsmail Kartal'ın düşüncesinin olumsuz olduğu ileri sürüldü.



Başarılı çalıştırıcının, takımının havasının bozulmasını istemediği söyleniyor.



Fenerbahçe ikilinin olmadığı 4 maçı kazandı.



NELER OLMUŞTU?



Fenerbahçe, 20 Mart'ta ikincilik yolundaki rakibi Konyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Bunun coşkusu yaşanırken, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın akdro dışı bırakıldığının açıklaması herkeste şok etkisi yaratmıştı. İki futbolcu karşılaşma sonrası soyunma odasında İsmail Kartal ile gerginlik yaşayınca bu karar alınmıştı. Olayın üzerinden 1 aydan fazla süre geçti., yönetim Mesut ve Ozan'la ilgili yeni bir tasarrufta bulunmadı. Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, oyuncunun durumunu görüşmek için İstanbul'a geldi, Ali Koç'la görüştü. Ancak bir gelişme olmadı.















