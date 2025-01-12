Ismail Jakobs: "Atmosfer çok iyi"

Galatasaray'ın başarılı sol beki Ismail Jakobs, Başakşehir'i yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Ismail Jakobs: 'Atmosfer çok iyi'
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12 Ocak 2025 21:35
Galatasaray'ın başarılı sol beki Ismail Jakobs, Başakşehir'i yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Ismail Jakobs yaptığı açıklamada, "Havadan dolayı zor bir maç oldu ama 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Galip olduğumuz zaman atmosfer çok iyi gidiyor." dedi.

Senegalli oyuncu ayrıca, "Şimdiye kadar her şey çok iyi gitti. Birlikte çalıştığımız insanlar da harikalar. Bu şekilde devam etmesini isteriz." diye konuştu.

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