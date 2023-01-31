Isco'nun Union Berlin'e transferi yattı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Isco transferinde geri adım atma kararı aldı.



Alman basınından Bild'e konuşan Union Berlin Sportif Direktörü Oliver Ruhnert, "Isco'yu aramızda görmeyi çok istedik ancak kulübümüzün bazı limitleri var. Daha önceki anlaşmaların aksine yeni gelişmeler ile birlikte bu limitler aşıldı ve transfer bu yüzden gerçekleşmedi." dedi.



Bu sezon Sevilla ile 19 resmi maça çıkan Isco, bu maçlarda 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ