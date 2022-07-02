Isco için flaş iddia; Fenerbahçe

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Real Madrid ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan İspanyol orta saha oyuncusu Isco ile ilgilendiği öne sürüldü.vegibi talipleri olan Isco'nun, Türkiye'den Fenerbahçe'den ve bazı Orta Doğu ülkelerinden de teklif aldığı öne sürüldü.Özellikle Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini tarafından ısrarla istendiği ifade edilen Isco'nun Orta Doğu ülkelerinden gelen tekliflere yaklaşıkş içermesine rağmen daha rekabetçi bir ligde oynamak istemesi sebebiyle sıcak bakmadığı belirtildi.Geçtiğimiz sezon Real Madrid ile 17 maça çıkan Isco, 2 gollük katkı sağlamıştı.