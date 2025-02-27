NBA muhabiri Brandon "Scoop B" Robinson'a göre NBA yıldızları Kyrie Irving ve Kevin Durant, Brooklyn Nets'ten ayrılmadan önce Phoenix Suns'ta bir araya gelmeyi planlıyordu.



İkili, Aralık 2022'de Phoenix'in en iyi seçenekleri arasında olduğu konusunda fikir birliğine varmıştı. Ancak Suns, Irving'e sıcak bakmazken, Nets de Deandre Ayton'ı kadrosuna katmak istemedi.



Sonunda Durant, 2023'te Suns'a takas olurken, Irving ise Dallas Mavericks'e gitti. İkilinin Brooklyn'deki ortaklığı, sakatlıklar, saha dışı olaylar ve play-off hayal kırıklıklarıyla dolu üç buçuk sezonun ardından sona erdi.



Bu gelişme, Irving ve Durant'in aslında takım arkadaşı olarak devam etmek istediğini ancak takas sürecinin farklı ilerlediğini gösteriyor. Şu anda Durant, Devin Booker ve Bradley Beal ile Suns'ı play-off yarışında tutmaya çalışırken, Irving de Luka Doncic ile Dallas'ta ligin en etkili arka alan ikililerinden birini oluşturuyor.



