"Irving ve Durant, Brooklyn'den ayrılmadan önce Phoenix'te buluşmayı planlıyordu" iddiası

NBA muhabiri Brandon "Scoop B" Robinson'a göre NBA yıldızları Kyrie Irving ve Kevin Durant, Brooklyn Nets'ten ayrılmadan önce Phoenix Suns'ta bir araya gelmeyi planlıyordu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
'Irving ve Durant, Brooklyn'den ayrılmadan önce Phoenix'te buluşmayı planlıyordu' iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2025 11:50
NBA muhabiri Brandon "Scoop B" Robinson'a göre NBA yıldızları Kyrie Irving ve Kevin Durant, Brooklyn Nets'ten ayrılmadan önce Phoenix Suns'ta bir araya gelmeyi planlıyordu.

İkili, Aralık 2022'de Phoenix'in en iyi seçenekleri arasında olduğu konusunda fikir birliğine varmıştı. Ancak Suns, Irving'e sıcak bakmazken, Nets de Deandre Ayton'ı kadrosuna katmak istemedi.

Sonunda Durant, 2023'te Suns'a takas olurken, Irving ise Dallas Mavericks'e gitti. İkilinin Brooklyn'deki ortaklığı, sakatlıklar, saha dışı olaylar ve play-off hayal kırıklıklarıyla dolu üç buçuk sezonun ardından sona erdi.

Bu gelişme, Irving ve Durant'in aslında takım arkadaşı olarak devam etmek istediğini ancak takas sürecinin farklı ilerlediğini gösteriyor. Şu anda Durant, Devin Booker ve Bradley Beal ile Suns'ı play-off yarışında tutmaya çalışırken, Irving de Luka Doncic ile Dallas'ta ligin en etkili arka alan ikililerinden birini oluşturuyor.


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery