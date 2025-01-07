Irving en az 1-2 hafta yok

Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in, sırtındaki şişkin disk sorunu nedeniyle en az bir ila iki hafta parkelerden uzak kalması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Irving en az 1-2 hafta yok
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07 Ocak 2025 12:20
Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in, sırtındaki şişkin disk sorunu nedeniyle en az bir ila iki hafta parkelerden uzak kalması bekleniyor.

Irving'in önümüzdeki birkaç gün içinde tedavi gördükten sonra, parkelere dönüşü için bir hedef tarihi verileceği yönünde iyimserlik olduğu bildirildi.

Mavericks, Noel Günü'nde baldır zorlanması geçiren ve halen belirli bir dönüş tarihi olmayan Luka Doncic'ten halihazırda yoksun.

Mavs'deki üçüncü sezonunda Irving, ortalama 24,3 sayı, 4,9 asist, 4,6 ribaund ve 1,2 top çalma ile oynuyor.

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