İrfan Saraloğlu'nun oğlu Fenerbahçe'ye transfer oldu!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki sert rekabetin içinden 2023'ün son günlerinde yürek ısıtan örnek bir transfer yaşandı.
OĞLU FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU
Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu'nun oğlu Utku Saraloğlu Fenerbahçe'ye transfer oldu. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılığını yapan İrfan Saraloğlu'nun basketbolcu oğlu Utku Saraloğlu, Fenerbahçe'nin pilot takımı niteliğindeki Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekibi Fenerbahçe Koleji Novotel'e transfer oldu.
2006-2008 yıllarında Fenerbahçe'de Zico'nun yardımcılarından biri olarak görev yapan ve 100. yıl şampiyonluğunu yaşayan teknik ekibin içinde yer alan İrfan Saraloğlu, sarı lacivertli ekipte toplam 8 yıl görev yaptı.
Okan Buruk'un yardımcı antrenörlüğünü yapan Saraloğlu, 14 yıl çeşitli profesyonel kulüplerde futbol oynadıktan sonra antrenörlük kariyerine adım attı. Uzun yıllar Fenerbahçe'de Teknik Direktör Arthur Zico ve Christoph Daum'un yardımcılıklarını yaptı. 60 yaşındaki antrenör 2013 yılında Elazığspor'da Okan Buruk'un yardımcısı oldu. Ardından sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor'da genç çalıştırıcı ile birlikte görev yaptı.
Saraloğlu, Akhisar'da kupa şampiyonluğu, Başakşehir ve Galatasaray da da Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
OYUN KURUCU POZİSYONUNDA OYNUYOR
İrfan Saraloğlu'nun 17 Temmuz 1996'da dünyaya gelen oğlu Utku, oyun kurucu pozisyonunda oynuyor. Fenerbahçe altyapısından yetişen 1.88 metre boyundaki Utku, kariyeri boyunca Denizli Basket, İstanbulspor, Aliağa Petkim, Sigortam.net İTÜ, Afyon Belediyespor, Samsunspor, Pizza Lazza Harem ve Esenler Erokspor formaları giydikten sonra sarı lacivertli kulübe döndü.
OĞLU FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU
Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu'nun oğlu Utku Saraloğlu Fenerbahçe'ye transfer oldu. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılığını yapan İrfan Saraloğlu'nun basketbolcu oğlu Utku Saraloğlu, Fenerbahçe'nin pilot takımı niteliğindeki Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekibi Fenerbahçe Koleji Novotel'e transfer oldu.
2006-2008 yıllarında Fenerbahçe'de Zico'nun yardımcılarından biri olarak görev yapan ve 100. yıl şampiyonluğunu yaşayan teknik ekibin içinde yer alan İrfan Saraloğlu, sarı lacivertli ekipte toplam 8 yıl görev yaptı.
Okan Buruk'un yardımcı antrenörlüğünü yapan Saraloğlu, 14 yıl çeşitli profesyonel kulüplerde futbol oynadıktan sonra antrenörlük kariyerine adım attı. Uzun yıllar Fenerbahçe'de Teknik Direktör Arthur Zico ve Christoph Daum'un yardımcılıklarını yaptı. 60 yaşındaki antrenör 2013 yılında Elazığspor'da Okan Buruk'un yardımcısı oldu. Ardından sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor'da genç çalıştırıcı ile birlikte görev yaptı.
Saraloğlu, Akhisar'da kupa şampiyonluğu, Başakşehir ve Galatasaray da da Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
OYUN KURUCU POZİSYONUNDA OYNUYOR
İrfan Saraloğlu'nun 17 Temmuz 1996'da dünyaya gelen oğlu Utku, oyun kurucu pozisyonunda oynuyor. Fenerbahçe altyapısından yetişen 1.88 metre boyundaki Utku, kariyeri boyunca Denizli Basket, İstanbulspor, Aliağa Petkim, Sigortam.net İTÜ, Afyon Belediyespor, Samsunspor, Pizza Lazza Harem ve Esenler Erokspor formaları giydikten sonra sarı lacivertli kulübe döndü.
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