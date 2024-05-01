İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip!

Fenerbahçe'de bu sezon kariyerinin en formda sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci, Avrupa devlerini şimdiden peşine taktı. Yaz transfer sezonu yaklaşırken Fransız temsilcisi, tecrübeli futbolcuyu listesine aldığı kaydedildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip!
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01 Mayıs 2024 08:06
Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci, dev takımların gözdesi haline geldi. Fransız temsilcisi, milli futbolcuyu transfer listesine aldığı ifade edildi.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Bu sezon başında Cengiz Ünder'in sakatlandığı dönemde bulduğu şansı iyi değerlendiren ve attığı goller ile yaptığı asistlerle takımına büyük katkı sağlayan milli futbolcu Avrupa'nın birçok kulübünü peşine taktı.

LİSTEYE ALINDI

Fransız basını Sport.fr'de yer alan habere göre; Stade Rennais, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'yi transfer listesine aldı.

20 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberin detayında, Fenerbahçe'nin İrfan için 20 milyon Euro bonservis bedeli iste3diği ifade edildi. Haberde, "Kahveci'nin sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor ancak transfer piyasasında oldukça yüksek bir değere sahip. Stade Rennais'in anlaşmayı tamamlamak için bazı rakipleri olacak. İrfan Can Kahveci birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor." ifadeleri kullanıldı.

KARİYER SEZONU

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe forması ile toplam 45 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu söz konusu müsabakalarda 18 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 12 kez de asist performansı sergiledi.

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