İrfan Can Kahveci rekora koşuyor

2020-2021 sezonunun devre arasında Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, Jorge Jesus'un en önemli dokunuş yaptığı isimlerin başında geliyor. Ligin ilk 3 haftasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 27 yaşındaki futbolcu, sonrasında yavaş yavaş ritmini buldu ve Sarı Lacivertli takımın orta sahadaki maestrosu oldu.



Milli oyuncu dün de İstanbulspor karşısında müthiş oynarken, ilk yarıda şık bir vuruşla fileleri havalandırdı. İrfan Can, bu sezon çıktığı 16. resmi maçında 6. kez gol sevinci yaşarken; daha önce Fenerbahçe'de çıktığı 41 maçta 4 gol atabilmişti. Yıldız futbolcu, 1 gol daha atarsa kariyer rekoru kıracak.



EN FAZLA 6 GOL



Bir sezonda en fazla 6 golü bulunan İrfan Can, şampiyonluk yolunda çift haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyor. İrfan Can Kahveci'nin ayrıca 3 de asisti bulunuyor. Batshuayi'nin attığı ikinci golde pası veren isim olan başarılı oyuncu, Olimpiyat Stadı'ndaki maçın kahramanlarından biri olmayı başardı.





