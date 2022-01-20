İrfan Can Kahveci, 11 maç sonra golle buluştu

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Altay maçında attığı golle 11 maç aradan sonra ağları sarsmış oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can Kahveci, 11 maç sonra golle buluştu
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20 Ocak 2022 00:27
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, ligde 2. golünü attı.

İrfan Can, müsabakanın 37. dakikasında takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Milli futbolcu, son olarak 30 Ekim 2021 tarihinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada gol atmıştı.

Söz konusu mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin oynadığı 11 maçın 9'unda forma şansı bulan İrfan Can, gol atmayı başaramamıştı.

Milli futbolcunun, 11 maç sonra attığı gol bu sezon ligdeki 2. golü oldu.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, geçtiğimiz maç tepki gösterdikleri İrfan Can Kahveci lehine tezahüratlarda bulundu.

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