İrfan Can, İngiliz basınında gündem!

Performansıyla Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldüren İrfan Can Kahveci, İngiliz basınında gündem oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can, İngiliz basınında gündem!
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28 Eylül 2023 08:22
Son güncelleme 28 Eylül 2023 09:03
İsmail Kartal geldikten sonra gösterdiği performans ile Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldüren İrfan Can Kahveci, İngiliz basınında gündem oldu.

İngiliz basını, İrfan Can Kahveci'nin bu sezonki performansına dikkat çekti.

Haberde; "İsmail Kartal'ın kahramanı. Bu sezon Fenerbahçe'nin yükselişinde önemli pay sahibi" denildi.

İrfan Can, iki gol daha atması halinde Fenerbahçe'deki en skorer dönemini yaşayacak. 



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