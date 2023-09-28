İrfan Can, İngiliz basınında gündem!

İsmail Kartal geldikten sonra gösterdiği performans ile Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldüren İrfan Can Kahveci, İngiliz basınında gündem oldu.
İngiliz basını, İrfan Can Kahveci'nin bu sezonki performansına dikkat çekti.
Haberde; "İsmail Kartal'ın kahramanı. Bu sezon Fenerbahçe'nin yükselişinde önemli pay sahibi" denildi.
İrfan Can, iki gol daha atması halinde Fenerbahçe'deki en skorer dönemini yaşayacak.
İngiliz basını, İrfan Can Kahveci'nin bu sezonki performansına dikkat çekti.
Haberde; "İsmail Kartal'ın kahramanı. Bu sezon Fenerbahçe'nin yükselişinde önemli pay sahibi" denildi.
İrfan Can, iki gol daha atması halinde Fenerbahçe'deki en skorer dönemini yaşayacak.