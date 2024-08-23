Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Oynanan maçı teknik direktör İrfan Buz, değerlendirdi.
Beşiktaş'ın geçen sezona kıyasla yaşadığı değişimlerden bahseden İrfan Buz şöyle konuştu:
"Büyük hayal kırıklıklarıyla geride kalan geçen sezonun ardından büyük bir ayağa kalkma öyküsü Beşiktaş'ınkisi. Oyuncu bazlı değişimler elbet olabilir bu yönetim gücüyle alakalıdır.
Ancak bunu sahaya yansıtabilmek ciddi bir teknik beceri ister. Bu yüzden Beşiktaş'ın yapacağı teknik direktör tercihi çok önemliydi ve belki de konuşulan adaylar arasında bunu yapabilecek en doğru ismi bulmuşlar. Giovanni, hastalıklı kadroyu yönetim gücünü de kullanarak doğru isimlerle güçlendirirken hastalıklı oyunu da tam da Beşiktaş taraftarının istediği coşkulu hale getirdi.
Değişim süreçlerinin en büyük beslenme kaynağı sonuçlardır. Sonuçlar şu anda Beşiktaş'ın yanında çünkü sahada sonucu arzulayan oyuncu sayısı arttı. Tabiki henüz sezonun başı, onarılması gereken çok ama çok şey var en basiti tempo belirleme gücü. Deplasmanda iki kez öne geçmek üstelik iki farkı yakalamak ve bunu Lugano gibi geçen sezondan bu yana artık ezberlediğimiz düzeyde kompakt bir rakibe karşı yapabilmek çok değerli ancak özgüvenli bu coşkunun gerektiğinde frene basamaması da bir o kadar düşündürücü.''
Beşiktaş'ın tur şansı hakkında konuşan Buz, sözlerini şöyle sonlandırdı:
''Hali hazırda Beşiktaş, rakibi eleyerek Avrupa'da devam edebilecek kağıt üzeri kaliteye sahip. Taraftarı heyecanlandıran bu coşkunun takım aklıyla bütünleşmesi şart. Yani gerektiğinde bu coşkuyu rakibi uyutabilecek kadar minimalize etmek azalan fiziksel kapasiteyi absorbe edebilecek ekonomik oyunu kurgulamak bunu da takım halinde yapabilmek Beşiktaş'ı bambaşka bir hale getirebilir."
Beşiktaş'ın geçen sezona kıyasla yaşadığı değişimlerden bahseden İrfan Buz şöyle konuştu:
"Büyük hayal kırıklıklarıyla geride kalan geçen sezonun ardından büyük bir ayağa kalkma öyküsü Beşiktaş'ınkisi. Oyuncu bazlı değişimler elbet olabilir bu yönetim gücüyle alakalıdır.
Ancak bunu sahaya yansıtabilmek ciddi bir teknik beceri ister. Bu yüzden Beşiktaş'ın yapacağı teknik direktör tercihi çok önemliydi ve belki de konuşulan adaylar arasında bunu yapabilecek en doğru ismi bulmuşlar. Giovanni, hastalıklı kadroyu yönetim gücünü de kullanarak doğru isimlerle güçlendirirken hastalıklı oyunu da tam da Beşiktaş taraftarının istediği coşkulu hale getirdi.
Değişim süreçlerinin en büyük beslenme kaynağı sonuçlardır. Sonuçlar şu anda Beşiktaş'ın yanında çünkü sahada sonucu arzulayan oyuncu sayısı arttı. Tabiki henüz sezonun başı, onarılması gereken çok ama çok şey var en basiti tempo belirleme gücü. Deplasmanda iki kez öne geçmek üstelik iki farkı yakalamak ve bunu Lugano gibi geçen sezondan bu yana artık ezberlediğimiz düzeyde kompakt bir rakibe karşı yapabilmek çok değerli ancak özgüvenli bu coşkunun gerektiğinde frene basamaması da bir o kadar düşündürücü.''
Beşiktaş'ın tur şansı hakkında konuşan Buz, sözlerini şöyle sonlandırdı:
''Hali hazırda Beşiktaş, rakibi eleyerek Avrupa'da devam edebilecek kağıt üzeri kaliteye sahip. Taraftarı heyecanlandıran bu coşkunun takım aklıyla bütünleşmesi şart. Yani gerektiğinde bu coşkuyu rakibi uyutabilecek kadar minimalize etmek azalan fiziksel kapasiteyi absorbe edebilecek ekonomik oyunu kurgulamak bunu da takım halinde yapabilmek Beşiktaş'ı bambaşka bir hale getirebilir."