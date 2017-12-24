İrfan Buz ile evini kaleye çeviren Osmanlıspor'da üç eksik

Osmanlıspor, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Pazartesi günü sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.Osmanlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.Başkent ekibinde kart cezalısı futbolcular Serdar Gürler ve Tugay Kacar ile sakatlığı bulunan İranlı futbolcu Payam Sadeghian Sharafabad maçta forma giyemeyecek.Teknik direktör İrfan Buz'un göreve geldiği günden bu yana sahasındaki karşılaşmalarda rakiplerine yenilmeyen Osmanlıspor, bu maçta da 3 puanı hedefliyor.