İpek Öz, kariyerinin en büyük finalinde

Milli tenisçi İpek Öz, İsviçre'de TCCB Open Turnuvası'nda finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İpek Öz, kariyerinin en büyük finalinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2021 20:58
Milli tensiçi İpek Öz, İsviçre'nin Collonge-Bellerive kentinde düzenlenen TCCB Open Turnuvası'nda adını finale yazdırdı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 60 bin dolar ödüllü turnuvanın yarı finalinde Macar rakibi Anna Bondar ile karşılaşan milli tenisçi İpek Öz, 4 numaralı seri başı Anna Bondar'ı 7-5 ve 6-3'lük setlerle yenerek, kariyerinin en büyük finaline yükselmeyi başardı.

Milli tenisçi finalde 3 numaralı seribaşı Brezilyalı Beatriz Haddad Maia ile yarın (5 Eylül) TSİ 11.30'da karşılaşacak.

 

 

 

 

 

 


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.