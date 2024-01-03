Ioannis Sfairopoulos: "Çok güzel savaştık"

Kızılyıldız başantrenörü Ioannis Sfairopoulos kazandıkları Fenerbahçe Beko maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ioannis Sfairopoulos: 'Çok güzel savaştık'
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03 Ocak 2024 00:09
Kızılyıldız Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, çok iyi mücadele sonucunda maçı kazandıklarını dile getirdi.

Oynayan tüm oyuncularının maksimum performans sergilediğini aktaran Sfairopoulos, "Çok güzel savaştık, tüm oyuncularım maksimumunu verdi. İlk çeyrekte Fenerbahçe Beko 9-10 sayı öne geçti. 3. çeyrekte de aynı şekilde. Ancak biz panik olmadan savaşmaya devam ettik ve 3. çeyrek sonunda skorda baş başa geldik. Savunmada Fenerbahçe'nin planlarını bozarak kazanmayı başardık." diye konuştu.

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