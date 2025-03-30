Inter, Taremi yerine Immobile'yi düşünüyor!

Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile, teklif gelmesi halinde Inter'e transfer olabilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Inter, Taremi yerine Immobile'yi düşünüyor!
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30 Mart 2025 16:17
Son güncelleme 30 Mart 2025 16:22
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Ciro Immobile, Türkiye'de beklenen patlamayı gerçekleştiremese de İtalya'nın gündeminden düşmüş değil.

Calcio Mercato'nun haberine göre Inter, İranlı futbolcusu Mehdi Taremi'nin düşük performansı nedeniyle gözünü Immobile'ye çevirebilir. 

Taremi'nin 34 maçta yalnızca 3 gol atabildiği belirtilen haberde, İtalyan santrforun 'hazır ve tecrübeli' bir seçenek olarak öne çıktığı ifade edildi. 

IMMOBILE AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Ciro Immobile, İtalya basınına verdiği röportajda, "Zihinsel olarak hala iyi hissediyorum ve futbola olan isteğim yüksek. Rekorlar kırdığım ve parladığım bir lige dönmek güzel olurdu. Türkiye sonrası futbolu bırakmak gibi bir niyetim yok, tam tersine, büyük bir final yapmak için çalışıyorum." diyerek Çizme'ye göz kırpmıştı.

PERFORMANSI

İtalyan golcü, Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 maçta 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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