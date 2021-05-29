Inter Miami'ye Matuidi transferinden rekor ceza

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, geçen yıl maaş ve kadro sınırlama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 milyon dolar tazminata mahkum edildi. Cezanın MLS tarihinin rekoru olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Inter Miami'ye Matuidi transferinden rekor ceza
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29 Mayıs 2021 03:19
Geçtiğimiz sezon Fransız futbolcu Blaise Matuidi'yi transfer ederken bütçe sınırlamalarını aştığı tespit edilen Inter Miami MLS'ten rekor para cezası aldı.

Yapılan açıklamada MLS yönetimi, Inter Miami'ye Blaise Matiudi'yi transfer ederken harcanan paranın belirlenen sınırlamaları aştığı gerekçesiyle 2 milyon dolar ceza kesti. Inter Miami'ye verilen cezanın MLS tarihinin rekoru olduğu ifade edilirken kulübün eski operasyon şefi ve Sportif Direktör Paul McDonough'un görevine son verildiği aktarıldı.

Ayrıca MLS Komiseri yaptığı açıklamada, "Kurallarımızdan ödün vermeyeceğiz. Bu cezalar Inter Miami'nin yaptığı ihlallerin ne kadar ciddi olduğunu belirtiyor ve bundan sonra düşülebilecek kadro kural ihlalleri konusunda da caydırıcı unsur olarak görülecek" diye konuştu.

Inter Miami kulübünün Leandro Gonzalez Pirez, Nicolás Figal ve Julian Carranza transferlerini de eksik maaşlı göstermesine ilişkin yapılan soruşturmanın yaptırımları ise henüz açıklanmadı.


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