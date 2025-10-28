28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Inter kalecisi Martinez kazaya karıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Inter kalecisi Josep Martinez, kendi aracıyla tekerlekli sandalyedeki 81 yaşındaki bir adama çarptı ve yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Inter kalecisi Martinez kazaya karıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen 27 yaşındaki İspanyol kalecisi Josep Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki tekerlekli sandalyeli yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Martinez'in kazadan yara almadan kurtulduğu belirtilirken, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma açıldığı kaydedildi.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ

28 Ekim 2025 Salı sabahı saat 09.30 sularında Appiano Gentile yakınlarında meydana gelen kazada, Inter kalecisi Josep Martinez'in otomobili, elektrikli sandalyesiyle yolda ilerleyen 81 yaşındaki bir adama çarptı.

La Repubblica'nın aktardığı bilgilere göre yaşlı adamın bir süre önce kalp veya sağlık kaynaklı bir rahatsızlık geçirdiği, kontrolünü kaybederek karşı şeride savrulduğu iddia edildi. Tam o sırada aynı yönde ilerleyen Martínez'in aracıyla temas gerçekleşti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası bölgeye ambulans ve helikopterli acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazanın yaşandığı Fenegro bölgesindeki SP32 karayolu güvenlik altına alınırken, polis ekipleri olayın tüm detaylarını incelemeye devam ediyor.

Martinez'in herhangi bir sağlık problemi olmadığı ancak yaşananlardan dolayı büyük bir şok içinde olduğu belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
