Inter kalecisi Martinez kazaya karıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen 27 yaşındaki İspanyol kalecisi Josep Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki tekerlekli sandalyeli yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.Martinez'in kazadan yara almadan kurtulduğu belirtilirken, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma açıldığı kaydedildi.

28 Ekim 2025 Salı sabahı saat 09.30 sularında Appiano Gentile yakınlarında meydana gelen kazada, Inter kalecisi Josep Martinez'in otomobili, elektrikli sandalyesiyle yolda ilerleyen 81 yaşındaki bir adama çarptı.



La Repubblica'nın aktardığı bilgilere göre yaşlı adamın bir süre önce kalp veya sağlık kaynaklı bir rahatsızlık geçirdiği, kontrolünü kaybederek karşı şeride savrulduğu iddia edildi. Tam o sırada aynı yönde ilerleyen Martínez'in aracıyla temas gerçekleşti.



OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ



Kaza sonrası bölgeye ambulans ve helikopterli acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.



SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Kazanın yaşandığı Fenegro bölgesindeki SP32 karayolu güvenlik altına alınırken, polis ekipleri olayın tüm detaylarını incelemeye devam ediyor.



Martinez'in herhangi bir sağlık problemi olmadığı ancak yaşananlardan dolayı büyük bir şok içinde olduğu belirtildi.



