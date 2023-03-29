Inter'in hedefi Merih Demiral!

Inter, savunmasını milli futbolcumuz Merih Demiral ile güçlendirmek istiyor.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Milan Skriniar'ın boşluğunu Merih ile doldurmak istiyor.



Merih Demiral'ın, karakteri ve teknik kapasitesi nedeniyle Skriniar'ın boşluğunu doldurmak konusunda ikna ediği olduğu kaydedildi.



ARA TRANSFER DÖNEMİNDE OLMADI



Inter'in, Skriniar için ara transfer döneminde ayrılığının gündeme gelmesinin ardından o dönemde de Merih için girişimde bulunduğu hatırlatıldı.



Ara transfer döneminde Inter, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istemiş ve sözleşmede 20 milyon euro'luk isteğe bağlı satın alma opsiyonu eklemek istemişti. Atalanta ise satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istemiş ve taraflar anlaşamayınca bu transfer gerçekleşmemişti.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



Bu sezon Atalanta ile 22 maçta süre alan Merih Demiral, 1 kez gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki oyuncunun Atalanta ile sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor.





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