Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun alternatifini buldu!

Son zamanlarda takım içinde anlaşmazlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılığı durumunda Inter, Stuttgart forması giyen Angelo Stiller'i yakından takip ediyor.

calendar 02 Temmuz 2025 18:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun alternatifini buldu!
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense'ye elenen Inter, Lautaro Martinez ile tartışma yaşayan Hakan Çalhanoğlu'nun olası ayrılığı durumunda alternatifi için harekete geçti. 

Calcio Mercato'nun haberine göre Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun alternatifi olarak Stuttgart forması giyen Angelo Stiller'i gündemine aldı. Alman oyuncunun, Stuttgart ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

REAL MADRID'DE İLGİLENMİŞTİ!

Yeni sezon öncesinde İspanyol kulübü Real Madrid'de, Alman oyuncu ile ilgilenmişti. Ama oyuncu hakkında bir girişimde bulunmamışlardı.

PERFORMANSI

Alman oyuncu, Stuttgart ile 47 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda ise 4 gol ve 11 asist kaydetti

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