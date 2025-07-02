Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun alternatifini buldu!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense'ye elenen Inter, Lautaro Martinez ile tartışma yaşayan Hakan Çalhanoğlu'nun olası ayrılığı durumunda alternatifi için harekete geçti.



Calcio Mercato'nun haberine göre Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun alternatifi olarak Stuttgart forması giyen Angelo Stiller'i gündemine aldı. Alman oyuncunun, Stuttgart ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



REAL MADRID'DE İLGİLENMİŞTİ!



Yeni sezon öncesinde İspanyol kulübü Real Madrid'de, Alman oyuncu ile ilgilenmişti. Ama oyuncu hakkında bir girişimde bulunmamışlardı.



PERFORMANSI



Alman oyuncu, Stuttgart ile 47 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda ise 4 gol ve 11 asist kaydetti



