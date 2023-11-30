UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Benfica ile Inter karşı karşıya geldi. Da Luz Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 3-3 berabere bitti.



Karşılaşmanın 5, 13 ve 34. dakikalarda Joao Mario'nun hat-trick'i ile 3-0 öne geçen Benfica ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.



İkinci yarıda geri dönen Inter, 51. dakikada Marko Arnautovic, 58. dakikada Davide Frattesi ve 72. dakikada penaltıdan Alexis Sanchez'in golüyle skoru dengeledi.



Benfica'da Antonio Silva 86. dakikada direkt kırmızı. kartla oyun dışında kaldı.



Benfica'da milli oyuncu Orkun Kökçü, karşılaşmaya 79. dakikada dahil oldu. Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu süre almadı.



Bu sonuçla birlikte puanını 11 yapan Inter, gruptan çıkmayı garantiledi. İlk puanını alan Benfica 1 puana yükseldi.



Grubun son maçında Benfica, Salzburg deplasmanına gidecek. Inter, sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak.





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