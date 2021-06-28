Iniesta'dan Barcelona için Mbappe ve Haaland kıyası

Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe formasını giyen Barcelona efsanesi Andres Iniesta, Kylian Mbappe ve Erling Haaland için transfer kıyaslaması yaptı.



Mbappe'nin Barcelona için daha iyi bir transfer olabileceğini söyleyen Iniesta şu açıklamalarda bulundu;



"Hem Mbappe hem de Haaland şu anda herkesin dilinde. İnanılmaz bir seviyeye geldiler. İkisinin de kendine has özellikleri var. İkisi arasından bakacak olursak bence Mbappe, Barcelona'ya daha iyi uyum sağlayabilir"



