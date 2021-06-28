Iniesta'dan Barcelona için Mbappe ve Haaland kıyası

Barcelona efsanesi Andres Iniesta, Kylian Mbappe ve Erling Haaland için transfer kıyaslamasında bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Iniesta'dan Barcelona için Mbappe ve Haaland kıyası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2021 14:25
Kylian Mbappé Lottin
Kylian Mbappé Lottin
PSG
Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe formasını giyen Barcelona efsanesi Andres Iniesta, Kylian Mbappe ve Erling Haaland için transfer kıyaslaması yaptı.

Mbappe'nin Barcelona için daha iyi bir transfer olabileceğini söyleyen Iniesta şu açıklamalarda bulundu;

"Hem Mbappe hem de Haaland şu anda herkesin dilinde. İnanılmaz bir seviyeye geldiler. İkisinin de kendine has özellikleri var. İkisi arasından bakacak olursak bence Mbappe, Barcelona'ya daha iyi uyum sağlayabilir"


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.