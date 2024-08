New Orleans Pelicans yıldızı Brandon Ingram'ın bir sonraki sözleşmesinde "sezon başına 50 milyon dolar" kazanmak istediği iddia edildi.



Pat McAfee Show'a konuk olan The Athletic'ten Shams Charania, hem Ingram'ın hem de Pelicans'ın ilişkilerini sürdürmek ve uzun vadede birlikte çalışmak istediklerini söyledi.



Charania ayrıca, Ingram için sınırlı bir takas pazarı olmasına rağmen Pelicans'ın bu işi sonuca bağlamak istediğini, ancak Ingram'ın ise sezon başına 45-50 milyon dolar civarı bir maaş beklentisi olduğunu sözlerine ekledi:



"Lauri Markkanen ile aynı kategoriye girebilecek bir diğer isim, All-Star oyuncu Brandon Ingram. Ve (Pelicans GM'i) David Griffin, kendisinin takımla geleceğinden bahsederken Brandon Ingram'ın New Orleans'ta kalmak istediğini, New Orleans'ın da Brandon Ingram'ı istediğini söylemişti.



Anlaşmasının son yılına girerken önlerindeki tek engel ise para. Jazz, Lauri Markkanen'e maksimum sözleşmeye yakın bir ücret vermeye istekli. Pelicans'ta durum an itibariyle tamamen finansal odaklı.



Şu anda, bana söylendiğine göre, Brandon Ingram'ın takas pazarı sınırlı ama New Orleans'ın kendisinin takımın bir parçası olmasını beklediği bildiriliyor...



New Orleans, sezonun başında elinde neler olduğunu görüp ona göre gereken ayarlamaları yapmayı düşünüyor. Söylenene göre Ingram, kontratını uzatmak için yılda 45 ila 50 milyon dolar istiyor."



Geçtiğimiz normal sezonda 20,8 sayı, 5,7 asist ve 5,1 ribaund ortalamalar kaydetmiş olan Ingram'ın playofflarda performansı düşmüş, Oklahoma City Thunder'a karşı ilk turda oynadığı dört maçta 14,3 sayı, 4,5 ribaund ve 3,3 asist ortalamaları yakalayabilmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU