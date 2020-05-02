İngiltere'de Carabao Cup önümüzdeki sezon olmayabilir

İngiltere Premier Lig'de gelecek sezon planlamasında Lig Kupası'nın (Carabao Cup) olmama ihtimali bulunuyor.İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, önümüzdeki sezon Premier Lig'de küme düşme eğer olmazsa oluşacak maç yoğunluğunun önüne geçmek için Lig Kupası'nın düzenlenmeyebileceği belirtiliyor. Halihazırda 20 takımın mücadele ettiği Premier Lig'de küme düşme olmayıp 3 yeni takım gelirse takım sayısı 23'e, sezondaki maç sayısı ise 44'e yükselecek. Bu sebeple Lig Kupası'nın 50 yıl sonra ilk kez kesintiye uğrayabileceği belirtiliyor.1960 - 1961 sezonundan bu yana her sezon düzenlenen İngiltere Lig Kupası'nı geçen sezon Manchester City kazanırken, kupanın een çok sahibi olan takım ise 8 kez ile Liverpool...