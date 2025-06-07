07 Haziran
Bosna Hersek-San Marino
1-0
07 Haziran
Andora-İngiltere
0-1
07 Haziran
Malta-Litvanya
0-0
07 Haziran
Arnavutluk-Sırbistan
21:45
07 Haziran
Avusturya-Romanya
21:45
07 Haziran
Finlandiya-Hollanda
21:45

İngiltere, Harry Kane ile kazandı: 3'te 3

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 3. maçında İngiltere, deplasmanda Andorra'yı 1-0 mağlup etti.

calendar 07 Haziran 2025 20:54
İngiltere, Harry Kane ile kazandı: 3'te 3
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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 3. maçında İngiltere, deplasmanda Andorra ile karşılaştı.

RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere, 1-0 kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golü 50. dakikada Harry Kane kaydetti.

Bu sonuçla birlikte grupta 3'te 3 yapan İngiltere, 9 puanla liderliğini sürdürdü.

Grupta 3 maçını da kaybeden Andorra'nın ise puanı bulunmuyor.

6 Eylül'de, grubun bir sonraki maçında bu kez İngiltere, Andorra'yı konuk edecek.


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