Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 3. maçında İngiltere, deplasmanda Andorra ile karşılaştı.



RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere, 1-0 kazandı.



İngiltere'ye galibiyeti getiren golü 50. dakikada Harry Kane kaydetti.



Bu sonuçla birlikte grupta 3'te 3 yapan İngiltere, 9 puanla liderliğini sürdürdü.



Grupta 3 maçını da kaybeden Andorra'nın ise puanı bulunmuyor.



6 Eylül'de, grubun bir sonraki maçında bu kez İngiltere, Andorra'yı konuk edecek.



