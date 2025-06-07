Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 3. maçında İngiltere, deplasmanda Andorra ile karşılaştı.
RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere, 1-0 kazandı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golü 50. dakikada Harry Kane kaydetti.
Bu sonuçla birlikte grupta 3'te 3 yapan İngiltere, 9 puanla liderliğini sürdürdü.
Grupta 3 maçını da kaybeden Andorra'nın ise puanı bulunmuyor.
6 Eylül'de, grubun bir sonraki maçında bu kez İngiltere, Andorra'yı konuk edecek.
RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere, 1-0 kazandı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golü 50. dakikada Harry Kane kaydetti.
Bu sonuçla birlikte grupta 3'te 3 yapan İngiltere, 9 puanla liderliğini sürdürdü.
Grupta 3 maçını da kaybeden Andorra'nın ise puanı bulunmuyor.
6 Eylül'de, grubun bir sonraki maçında bu kez İngiltere, Andorra'yı konuk edecek.
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