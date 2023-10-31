İngiltere'de şok: Saha içerisinde acı verici ölüm

İngiliz profesyonel buz hokeyi kulübü Nottingham Panthers'ta forma giyen Adam Johnson'ın maç sırasında rakibin pateninin boynuna çarpması sonucu yaşamını yitirmesi, ülkede gündem oldu.



Buz hokeyinde can güvenliği riskinin çok yüksek olduğu yönünde ülke basınında yer alan eleştirilerin ardından İngiltere Buz Hokeyi Birliğinden (EIHA) konuya ilişkin açıklama geldi.



EIHA, Johnson'ın da yer aldığı ülke genelinde oynanan profesyonel "Elit Lig" müsabakalarında tüm oyuncuların boyun koruyucusu giymesi için tüm takımlara "ısrarlı tavsiyelerde" bulunduklarını, oyuncuların inisiyatif alarak boyun koruyucu kullanmadan maça çıkabileceğini belirtti.



"Spor yaparken bir oyuncunun hayatını kaybetmesi, kabul edilemez." ifadesine yer verilen açıklamada, maç sırasında boynuna aldığı paten darbesi nedeniyle hayatını kaybeden Adam Johnson'ın boyun koruyucu takıp takmadığı yönünde ise bilgi verilmedi.



İngiltere'de buz hokeycilerin 18 yaşını doldurmasının ardından çıktığı maçlarda boyun koruyucu takma zorunluluğu bulunmuyor. İskoçya ve Büyük Britanya'nın milli takımlarında ise boyun koruyucu kullanmayan oyuncuların maça çıkmasına izin verilmiyor.



EIHA, ülke genelinde yapılacak maçlarda oyunculara verilen güvenlik araçlarının eksiksiz kullanımına yönelik 12 ay boyunca takip yapılacağını da vurguladı.



Buz Hokeyi İngiltere adlı Birleşik Krallık'taki ulusal yönetim organı ise Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu ile yaptığı ön görüşmenin ardından aldığı kararla, yaşanan trajik olay nedeniyle Büyük Britanya'da tüm buz hokeyi faaliyetlerinde oyuncuların boyun koruyucu takmasının ikinci bir emre kadar zorunlu hale getirildiğini duyurdu.



Olay hakkında soruşturma başlatıldı



Öte yandan, Güney Yorkshire Emniyeti, Adam Johnson'ın ölümü üzerine soruşturma başlattı.



Emniyetten yapılan açıklamada, bu durumun "normal bir işlem" olduğu, yetkililerin maçın oynandığı alanda gereken incelemeyi yaptığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.



Yaşanan olay



Nottingham Panthers ile Sheffield Steelers arasında 29 Ekim'de oynanan Challenge Kupası maçının 35. dakikasında rakibinin müdahalesinin ardından yerde kalan 29 yaşındaki ABD'li oyuncuya ilk müdahale, saha kenarlarındaki sağlık ekipleri tarafından yapılmıştı. Johnson, tüm çabalara rağmen boynuna aldığı paten darbesi nedeniyle yaşamını yitirmişti.



Yaşananları "çılgın kaza" olarak niteleyen ve büyük üzüntü duyduklarını duyuran Nottingham Panthers Kulübünün yanı sıra birçok buz hokeyi sporcusu, oyuncunun ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dilemişti.







