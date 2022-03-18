İngiliz ekipleri, Moussa Diaby'nin peşinde

Bayer Leverkusen'in Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby, bu sezon gösterdiği performansla İngiliz kulüplerini peşine taktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İngiliz ekipleri, Moussa Diaby'nin peşinde
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18 Mart 2022 18:14
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Manchester United ve Newcastle United'ın, Bayer Leverkusen forması giyen Moussa Diaby ile ilgilendiği ifade edildi.

Alman basınından SPORT1'in haberine göre, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla yıldızlaşan Moussa Diaby, gelecek sezon İngiltere'nin yolunu tutabilir. Arsenal, Manchester United ve Newcastle United'ın ilgilendiği iddia edilen Fransız oyuncu için Bayer Leverkusen'in belirlediği fiyat tam 60 milyon euro.

Moussa Diaby'nin ayrılması durumunda ise Bayer Leverkusen'in, Roma'dan Carles Perez'i kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

Fransız oyuncu Moussa Diaby, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 33 maçta 16 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

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