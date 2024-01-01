ING Kadınlar Türkiye Kupası maçları başlıyor

ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçları yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ING Kadınlar Türkiye Kupası maçları başlıyor
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01 Ocak 2024 15:41
Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları 2 Ocak Salı (yarın) yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şu şekilde:

13.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Nesibe Aydın (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.30 Emlak Konut-OGM Ormanspor (Şehit Mustafa Özel)

18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-ÇBK Mersin (Ahmet Cömert)

20.30 Beşiktaş-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (BJK Emlakjet)

Çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finale yükselecek ekipler Dörtlü Final organizasyonu için 4-5 Ocak tarihlerinde Balıkesir'de bir araya gelecek.

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