NBA'de playoff heyecanı, geride bıraktığımız akşam ve gece oynanan iki karşılaşmayla tam gaz devam etti.



PACERS 2-2 KNICKS



Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'da oynanan Doğu Konferansı playoff ikinci turu serisinin 4. maçında New York Knicks'i 121-89 mağlup ederek seride 2-2 eşitliği yakaladı.



Pacers'ta Tyrese Haliburton 20 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle öne çıkarken, Pascal Siakam 14 sayı ve 4 ribaundla, Myles Turner 13 sayı, 5 ribaund ve 3 blokla, TJ McConnell ise benchten gelerek 15 sayı ve 10 asistle galibiyete katkı sağladı.



Knicks cephesinde en skorer isim ise, benchten gelip 20 sayı kaydeden Alec Burks oldu. Jalen Brunson 18 sayı, 5 asist, 3 ribaund ve 2 top çalma oynadığı maçta, Knicks adına çift haneli skor üreten tek ilk beş oyuncusuydu. Miles McBride ise benchten 16 sayı kaydetti.



Serinin 5. maçı, Salı günü Madison Square Garden'da oynanacak.







NUGGETS 2-2 TIMBERWOLVES



Denver Nuggets, Target Center'da oynanan Batı Konferansı yarı finalleri serisinin 4. maçında Minnesota Timberwolves'u 115-107 yenerek seriyi 2-2 eşitlemeyi başardı.



Nikola Jokic, 35 sayı, 7 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 1 blokla Nuggets'ı galibiyete taşıyan isim oldu. Aaron Gordon 27 sayı, 7 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 2 blokla oynarken, Jamal Murray 19 sayı, 5 ribaund, 8 asist ve 1 top çalmayla maçı tamamladı.



Wolves tarafında Anthony Edwards, 45 dakikada 44 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 1 blokla mücadele etse de, çabaları galibiyet için yeterli olmadı. Mike Conley 15 sayı, 2 ribaund, 9 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Karl-Anthony Towns 13 sayı, 12 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma kaydetti.



Serinin 5. maçı, Salı günü Denver'daki Ball Arena'da oynanacak.



