İlkay Gündoğan'ın yeni takımını açıkladılar!

Manchester City ile sözleşmesi sona eren İlkay Gündoğan'ın Barcelona ile anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İlkay Gündoğan'ın yeni takımını açıkladılar!
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03 Haziran 2023 17:22
İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basını Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, Alman oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME TALEBİ

Daha önce City'den uzun süreli bir anlaşma talep eden 32 yaşındaki oyuncu ile İngiliz devi anlaşma sağlayamamıştı.

KARARINI VERECEK

Haberde ayrıca, İlkay Gündoğan'ın Şampiyonlar Ligi finali sonrası geleceğiyle ilgili net kararını açıklayacağı belirtildi.

XAVI FAKTÖRÜ DEVREDE

Tecrübeli oyuncunun ikna edilmesinde teknik direktör Xavi'nin rolünün yüksek olduğu da aktarıldı.

Manchetser City ile toplamda 303 maça çıkan İlkay, 59 gol ve 40 asist yapma başarısı gösterdi.

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