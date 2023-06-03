İlkay Gündoğan'ın yeni takımını açıkladılar!

İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan için flaş bir iddia ortaya atıldı.



İspanyol basını Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, Alman oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağladı.



UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME TALEBİ



Daha önce City'den uzun süreli bir anlaşma talep eden 32 yaşındaki oyuncu ile İngiliz devi anlaşma sağlayamamıştı.



KARARINI VERECEK



Haberde ayrıca, İlkay Gündoğan'ın Şampiyonlar Ligi finali sonrası geleceğiyle ilgili net kararını açıklayacağı belirtildi.



XAVI FAKTÖRÜ DEVREDE



Tecrübeli oyuncunun ikna edilmesinde teknik direktör Xavi'nin rolünün yüksek olduğu da aktarıldı.



Manchetser City ile toplamda 303 maça çıkan İlkay, 59 gol ve 40 asist yapma başarısı gösterdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ