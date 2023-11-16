Galatasaraylı yöneticilerin İlkay Gündoğan'ın transferi için kendisiyle görüştüğü yönündeki haberlerin asılsız

Barcelona forması giyen İ, basında yer alanolduğunu söyledi.İlhan Gündoğan, yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Sezon başında Manchester City'den ayrılarak Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, bu sezon 17 resmi maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.İlkay Gündoğan, bu sezon başında transfer olduğu LaLiga'nın köklü ekiplerinden Barcelona'da da tek düşüncelerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Hedef şampiyonluk. Barcelona gibi bir kulüp için futbol oynarsan hedefin her sezon en az şampiyonluk. Onun üzerine Kral Kupası, Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi geliyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin önemi daha fazla. Çünkü geçtiğimiz iki sezon Barcelona UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Bu da tabii ki kendisine yakışan bir şey değil. Şampiyonlar Ligi'nde grupta şu an lideriz, lider olarak bitirmek istiyoruz. Ondan sonraki turlarda iyi performans gösterip Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.