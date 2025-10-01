İlkay Gündoğan'dan maç sonu olay itiraf: 'İsim veremem'

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Zafer sonrası sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan, galibiyeti değerlendirdi.Galibiyeti değerlendiren deneyimli futbolcu,dedi.Sözlerine devam eden İlkay,ifadelerini kullandı.İlkay Gündoğan, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Karşılaşmayı değerlendiren İlkay,ifadelerini kullandı.Galatasaray formasıyla Liverpool'u yenmenin özel bir duygu olduğunu dile getiren İlkay,değerlendirmesinde bulundu.Hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçına değinen İlkay,dedi.

Basın mensuplarına konuşan İlkay, maç sırasında yaşadığı diyaloğu şöyle aktardı:



"Maç esnasında Liverpool oyuncularından biri yanıma geldi ve, 'Atmosfer hep böyle mi?' diye sordu. Ama isim veremem."



