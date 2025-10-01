İlkay Gündoğan'dan maç sonu olay itiraf: 'İsim veremem'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Zafer sonrası sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan, galibiyeti değerlendirdi.
"EN ZORU YAPMAYA ÇALIŞTIK"
Galibiyeti değerlendiren deneyimli futbolcu, "Herkesin emeğine sağlık, herkes çok güzel mücadele etti. Takım ruhu çok önemli, Liverpool gibi bir rakibe karşı daha da önemli. Hep birlikte mücadele ettik. Liverpool için en zoru yapmaya çalıştık. Galibiyet için mutluyuz. İlk yarı daha iyi oynadık. İkinci golü atma şansımız vardı. Kalemizde gol görmedik, mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyet.. Umarım daha da güzel galibiyet görürüz." dedi.
"DAHA DA GÜZELİ OLAMAZDI"
Sözlerine devam eden İlkay, "Liverpool'a karşı, bu statta, bu atmosferde galibiyet... Daha da güzeli olamazdı. Beşiktaş derbisi var. Maçın keyfini yaşadıktan sonra çarşamba gününden sonra Beşiktaş maçına odaklanmalıyız. Bu seviyede oynuyorsan, yarın bir sonraki maça odaklanmalısın." ifadelerini kullandı.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA
İlkay Gündoğan, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren İlkay, "Çok iyi performans gösterdik. Takım olarak çok iyi oynadık. Herkes fedakarlık yaptı. Böyle bir rakibe karşı bunu yapmalıydık. Liverpool'u herkes biliyor. Çok güçlü bir takım. Bugün maçı kazanmanın tek yolu fedakarlık yapmaktı. Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes, elinden geleni yaptı. Taraftara da teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir atmosferdi. Önümüzdeki Beşiktaş maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray formasıyla Liverpool'u yenmenin özel bir duygu olduğunu dile getiren İlkay, "Liverpool'u yenmek ve ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazanmak güzel. Bizim öz güvenimiz için de bu çok önemliydi. Bu takımda büyük bir potansiyel var. İnanılmaz oyuncularımız var. Takım olarak böyle performans gösterirsek daha fazla maç kazanırız." değerlendirmesinde bulundu.
BEŞİKTAŞ DERBİSİ
Hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçına değinen İlkay, "Beşiktaş maçı özel olacak. Derbiler her zaman özeldir. Evimizde oynadığımız için daha özel olacak. O maçı kazanmak için böyle bir performans göstermemiz gerekiyor. Çalışıp ve bu maçı analiz edip derbiye çıkmak istiyoruz." dedi.
"AMA İSMİNİ VEREMEM"
Basın mensuplarına konuşan İlkay, maç sırasında yaşadığı diyaloğu şöyle aktardı:
"EN ZORU YAPMAYA ÇALIŞTIK"
Galibiyeti değerlendiren deneyimli futbolcu, "Herkesin emeğine sağlık, herkes çok güzel mücadele etti. Takım ruhu çok önemli, Liverpool gibi bir rakibe karşı daha da önemli. Hep birlikte mücadele ettik. Liverpool için en zoru yapmaya çalıştık. Galibiyet için mutluyuz. İlk yarı daha iyi oynadık. İkinci golü atma şansımız vardı. Kalemizde gol görmedik, mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyet.. Umarım daha da güzel galibiyet görürüz." dedi.
"DAHA DA GÜZELİ OLAMAZDI"
Sözlerine devam eden İlkay, "Liverpool'a karşı, bu statta, bu atmosferde galibiyet... Daha da güzeli olamazdı. Beşiktaş derbisi var. Maçın keyfini yaşadıktan sonra çarşamba gününden sonra Beşiktaş maçına odaklanmalıyız. Bu seviyede oynuyorsan, yarın bir sonraki maça odaklanmalısın." ifadelerini kullandı.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA
İlkay Gündoğan, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren İlkay, "Çok iyi performans gösterdik. Takım olarak çok iyi oynadık. Herkes fedakarlık yaptı. Böyle bir rakibe karşı bunu yapmalıydık. Liverpool'u herkes biliyor. Çok güçlü bir takım. Bugün maçı kazanmanın tek yolu fedakarlık yapmaktı. Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes, elinden geleni yaptı. Taraftara da teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir atmosferdi. Önümüzdeki Beşiktaş maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray formasıyla Liverpool'u yenmenin özel bir duygu olduğunu dile getiren İlkay, "Liverpool'u yenmek ve ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazanmak güzel. Bizim öz güvenimiz için de bu çok önemliydi. Bu takımda büyük bir potansiyel var. İnanılmaz oyuncularımız var. Takım olarak böyle performans gösterirsek daha fazla maç kazanırız." değerlendirmesinde bulundu.
BEŞİKTAŞ DERBİSİ
Hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçına değinen İlkay, "Beşiktaş maçı özel olacak. Derbiler her zaman özeldir. Evimizde oynadığımız için daha özel olacak. O maçı kazanmak için böyle bir performans göstermemiz gerekiyor. Çalışıp ve bu maçı analiz edip derbiye çıkmak istiyoruz." dedi.
"AMA İSMİNİ VEREMEM"
Basın mensuplarına konuşan İlkay, maç sırasında yaşadığı diyaloğu şöyle aktardı:
"Maç esnasında Liverpool oyuncularından biri yanıma geldi ve, 'Atmosfer hep böyle mi?' diye sordu. Ama isim veremem."