İlk yarı yorumları: Rizespor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıda bulduğu 3 golle, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İlk 45 dakikayı yorumcular analiz etti.



RIDVAN DİLMEN



Fenerbahçe mutlaka kazanmalıyız gibi başladı ama nasıl olsa kazanırıza döndü. Rize takımını bugünden bağımsız söylüyorum. Küme düşme potasındaki bir takım gibi oynadığını hiç görmedim. Bir Trabzonspor maçında biraz mücadele ettiler. Küme düşen bir takım hiç mi reaksiyon göstermez. Rize kafa olarak düşmüş. Müthiş bir sorumsuzluk örneği Baiano. Pozisyon kırmızı mı değil mi cevabını Bülent Korkmaz verdi. 'Sen ne yapıyorsun' dedi oyuncusuna. Hem birinci hem de ikinci pozisyondaki penaltıda gereksiz penaltıydı. Fenerbahçe seyircisi ekranların başından ayrılmasın şimdi Arda'yı alacak oyuna. Çünkü maç bitti. Eğer Fenerbahçe gol atmak isterse 6'dan aşağı çıkmaz bu sahadan.



TÜMER METİN



Rizespor'un neden ligde bu durumda olduğunu açıklayan bir maç. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin de ne kadar formda olduğunu anlatan bir maç. İlk yarısı 3-0 olan ve kalende hiçbir tehdit olmayan maçta Arda'yı bir 45 dakika izletip bize göz zevki yaşatmaz mı İsmail Hoca? Doğru zamanda kullanmak istiyoruz diyorsan en doğru zaman işte.



ÖNDER ÖZEN



Fenerbahçe'nin kararlı bir oyunu var. Rizespor 10 kişi evet ama Fenerbahçe hiç nefes aldırmadı rakibine. Rizespor'un işi ikinci devrede çok ama çok zor. Bazı oyuncularda oyun disiplininden kopuş görünüyor. Fenerbahçe, farkı daha da artırabilir.



METİN TEKİN



3-0'dan sonra bu oyunun dönmesi artık imkansıza yakın. Bülent Korkmaz'a şu an maçı bitirelim deseler kabul eder. Bu maçın galibi belli artık. Fenerbahçe'nin güvenilir bir oyunu var İsmail Kartal'la. Rakip eksik olsun olmasın sahada doğruları yapan bir takım var sahada. Maçın 35. saniyesinde o şekilde kırmızı kart görmek akıl karı değil. Öfke kontrolü konusunda yardıma ihtiyscı olduğunu düşünüyorum Baiano'nun.



GÜNTEKİN ONAY



Rizespor 35. saniyedeki kırmızı kartın ardından maça 10 kişi başladı. 9. dakikada Fenerbahçe golü de buldu. Serdar Dursun'un penaltı golleriyle de maç koptu.



İLKER YAĞCIOĞLU



Fenerbahçe maçı ilk yarıda kazandı. Maçın başındaki kırmızı kart, bu sezon 4. kırmızı kartı olmuş. Takımını yaktı. Kendini kontrol edebilme adına sıkıntıları var.





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