İlk yarı yorumları: Galatasaray - Altay

GÜNTEKİN ONAY



İlk yarıda yüksek tempo vardı. Altay gol için oynuyor. Bu maçı güzelleştiriyor. Nitekim öne geçtiler. Galatasaray beraberliği yakaladı. Altay, zaman zaman Galatasaray'ı güç durumlara düşürdü. Galatasaray da pozisyonlara girdi. Altay tehditkar oynuyor. Galatasaray da her an golü bulabilir.



TUGAY KERİMOĞLU



0-1'den sonra baskılı oynayan, pozisyon üretebilen Galatasaray vardı. İkinci yarı aynı baskının, aynı oyun mantalitesinin fazla olabileceğini söyleyebirim. Her iki takım da topu aldığında golü düşünüyor.



FEYYAZ UÇAR



Altay golü atıyor. Ceza sahası içinde 5 Altaylı var. Takdire şayan bir durum bu. Galatasaray da bol pozisyon bulacaktır. Daha çok gol atan kazanır. Berabere bitmez.



VOLKAN DEMİREL



Altay dengesiz çıkıyor. Arka tarafta boşluklar var. Altay'ın özelliği dikine çıkan bir oyuncu yapısı var. İki takım da açık futbol oynuyor. İkinci yarıda da seyir zevki yüksek maç izleyeceğiz.



METİN TEKİN



Altay'ın oyun seçimi beni hayrete düşürdü. 20 dakika etkili Altay izledik. Beklediğimiz bir Altay değildi. Galatasaray'ın oyunu ele alma mecburiyeti var. Bunu Taylan ve Berkay ile yapamıyor. Kerem ve Halil'in savunma arkasında geçişleri, Galatasaray'ın avantajı. Altay'ın ilk yarıda bu kadar oyunun içinde kalacağını düşünmedim.



ÖNDER ÖZEN



Alexandru Cicaldau'nun olmaması büyük dezavantaj. Ne kadar önemli olduğunu, olmadığında anlayabiliyoruz. Galatasaray adına önemli bir eksik. Onun yokluğunda oyun nasıl kurulacak, soru işareti. Galatasaray eksik kaldı. Yine de her şey Galatasaray'a bağlı. Topu çabuk geri kazanırlarsa, Altay'ın kontrataklarına engel olabilirler.



ERMAN TOROĞLU



Altay'ın maliyetine göre oynadığı top bayağı iyi. Galatasaray'a karşı oynadıkları futbol bayağı iyi, kafa kafaya oynuyorlar. Altay bu sene ligde kalmaya bakacak.



Aman aman bir maç olmuyor. Favori Galatasaray ama 1-0 öne geçen Altay. Galatasaray'ın golüne bakacağız. Kafam karıştı benim golden önceki pozisyonda. Bayağı bir durdular ofasyt mı diye. Ofsaytın olmadığı belli. Faul var mı diye 10 dakika baktılar. Çok uğraşıldı orada. Cüneyt'i çağırıp çağırmama kararı verildi yukarıda.





Galatasaray ile Altay arasında oynanan Süper Lig 15. hafta mücadelesinin 1-1 biten ilk yarısını yorumcular değerlendirdi.