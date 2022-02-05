İlk yarı yorumları: Fenerbahçe - Başakşehir

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 bitti. İlk yarıyı yorumcular değerlendirdi.



ÖNDER ÖZEN



Fenerbahçe ve Başakşehir aradan farklı dönmüş. Başakşehir topu biraz daha hızlandırmış. Bir kalite gelmiş. Fenerbahçe de fiziksel ölçüleri yukarıya çekmiş. Ara Fenerbahçe'ye de yaramış. 0-0 futbolseverleri mutlu etmeyebilir ama oyun kalitesi fena değildi. İki takım da doğrularını oynamaya çalıştı. Oyun orta sahada kilitlenmedi. Süper Lig seviyesine göre iyi bir ilk yarı oldu. Mergim Berisha'yı iyi bulmadım. Serdar Dursun ısınıyordu. Enner Valencia da etki yapabilir.



METİN TEKİN



Seyir keyfi yüksek değildi ama iki takımın da oynadığı net bir oyun vardı. 0-0 oyunları keyifli değildir ama iki takımın da ne yapmak istediğini net şekilde anlayabildik. Enner Valencia oyuna girebilir, hareketli bir isim. İlk değişiklik olacaktır.



TÜMER METİN



Başakşehir, Fenerbahçe'ye göre oyun kurgusu daha oturmuş bir takım. Fenerbahçe orta sahası biraz İrfan'ın ve biraz Sosa'nın ne yaptığına bakıyor. Diğerleri; güçsüz Pelkas, ne yaptığını anlamadığımız Berisha, iyi niyetli Crespo... Eğer ikinci yarı 0-0 devam ederse, maçın gidişatı Başakşehir'e dönecekmiş gibi.



ERMAN TOROĞLU



Bana maç ne olur diye soracak olursanız, 0-0 veya 1-1 biter. Bir taraf gol atarsa, diğeri can havliyle saldıracaktır. Fenerbahçe, hamleyi nereye yapacak, savunmaya yapacak hali yok. Başakşehir anladığım kadarıyla 60-65'e maçı getireyim, ondan sonra gaza basayım havasında. Saha yayılışları bile öyle. Fenerbahçe'de Ferdi iyi bayağı, hareketli. Diğerleri aynı durumda değil, onların da hareketli olması lazım. Fenerbahçe kalecisi sarı kart görmeye gitti, şimdi bir sarı kart daha görse ne olacak? 60-65 maçtan sonra bu maçın rengi belli olur, şekillenir ne olacağı.





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