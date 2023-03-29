İlhami Kılınçkaya, TBESF Başkanlığına aday oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Para Masa Tenisi Milli Takımı Koordinatörü İlhami Kılınçkaya, 11 Mayıs Perşembe günü yapılacak olağanüstü genel kurulda federasyon başkanlığına aday olduğunu açıkladı.



Kılınçkaya, yaptığı yazılı açıklamada, 23 yıldır engelli bireylerin sporla birlikte yaşama tutunmaları adına birçok çalışmaya ve projeye imza attığını vurgulayarak, "Uzun yıllardır içinde bulunduğum bu değerli camianın bir ferdi olarak, engelli sporcu kardeşlerimin gelişimi ve öz değerlerini ortaya çıkarma adına ömrümü bu yola adadım. Bugüne kadar her biri birer azim hikayesine sahip sporcu kardeşlerimi ay yıldızlı bayrağımızın ışığında yarınlara hazırladım. Milli sporcularımızın başarısı toplumda birçok engelli kardeşimiz için de rol model niteliği taşıdı." ifadelerini kullandı.



TBESF Başkanlığına aday olduğunu belirten Kılınçkaya, şunları kaydetti:



"Ömrümü, sporla birlikte yaşamına değer katmaya çalışan kardeşlerimizin engellerini ortadan kaldırmasına adadım. Şimdi de bu vizyon, özveri ve heyecanı; ülkemizin en değerli spor camiasıyla birlikte ülkemizin dört bir yanına taşımayı hedefliyorum. Engelli bir spor insanı olarak bu değerli camiayla birlikte önümüze çıkan her engeli 'hep birlikte kalarak' aşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu kritik sürecin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."





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