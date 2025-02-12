İki transferin parası Nicolo Zaniolo'dan

Sezon başında sol beke Monaco'dan 8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla Ismail Jakobs'u kiralayan Galatasaray, ara transfer döneminde sağ bek için ise Przemyslaw Frankowski'yi kiraladı.
Şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunan Frankowski'nin bonservisini Galatasaray sezon sonunda 7 milyon euroya satın alabilecek. Sarı-kırmızılıların bu iki transfer için kaynağı ise Nicolo Zaniolo'nun satışından yaratacağı belirtildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Fiorentina'ya kiralanan Nicolo Zaniolo maçların yüzde 60'ında forma giyerse zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
Bu durumda Galatasaray'ın kasasına İtalyan futbolcudan 15.5 milyon euro girecek. Sarı-kırmızılıların Ismail Jakobs ve Przemyslaw Frankowski'nin bonservisini almak için bu parayı kullanmayı planladığı belirtildi.
Şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunan Frankowski'nin bonservisini Galatasaray sezon sonunda 7 milyon euroya satın alabilecek. Sarı-kırmızılıların bu iki transfer için kaynağı ise Nicolo Zaniolo'nun satışından yaratacağı belirtildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Fiorentina'ya kiralanan Nicolo Zaniolo maçların yüzde 60'ında forma giyerse zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
Bu durumda Galatasaray'ın kasasına İtalyan futbolcudan 15.5 milyon euro girecek. Sarı-kırmızılıların Ismail Jakobs ve Przemyslaw Frankowski'nin bonservisini almak için bu parayı kullanmayı planladığı belirtildi.
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