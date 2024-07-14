IKF 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası tamamlandı

Antalya'da düzenlenen IKF 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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IKF 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası tamamlandı
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14 Temmuz 2024 17:40
Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından Antalya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyonası sona erdi.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Hollanda, Almanya, Çin, Hong Kong, Katalonya, Tayvan, Yeni Zelanda, Malezya, Avustralya ve Hindistan mücadele etti.

Şampiyonada Hollanda birinciliği, Belçika ikinciliği, Tayvan üçüncülüğü elde etti, Türkiye ise 9. oldu.

Düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri verildi.

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