Tecrübeli oyuncu Andre Iguodala, Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame sınıfında yeri olmadığına inandığını belirtti.



JJ Reddick'in "The Old Man and The Three" isimli podcast'inde konuşan 39 yaşındaki oyuncu, kendisini "iyi" bir oyuncu olarak görse de, Hall of Fame sınıfına layık olmadığını düşündüğünü belirtti:



"Pek 'yüzük kültürü' adamı değilimdir ama oldukça ekmeğini yemiş biriyim. Pek çok kusurum olduğunu biliyorum. Ve Hall of Fame'in de kendi içinde katmanları olması gerektiğini düşünüyorum. Bence ben Hall of Fame oyuncusu değilim. O adamların hiçbir kusuru yoktu.



Bence ben iyi bir oyuncuydum ama Kobe (Bryant) kadar, LeBron (James) kadar değildim. Ve birçoğumuz o seviyede değiliz. Onların kendilerine ait bir dünyası olması gerekiyor.



Ve tabii ki Michael Jordan'ın da apayrı bir dünyada yer alması lazım, MJ o denli iyiydi."



Iguodala, NBA Finalleri MVP'si seçildiği 2015 yılı da dahil olmak üzere Golden State Warriors üyesi olarak dört şampiyonluk kazanmıştı.



Iguodala ayrıca 19 yıllık kariyeri boyunca Philadelphia 76ers, Denver Nuggets ve Miami Heat formaları da giyerek, toplamda oynadığı 1.231 maçta 11,3 sayı, 4i2 asist ve 4,0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.