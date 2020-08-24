Igor Tudor, Juventus'a resmen geri döndü

İtalya Ligi takımlarından Juventus'ta futbol oynayan Igor Tudor, eski takımına bu kez antrenör olarak döndü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; juventus.com
Igor Tudor, Juventus'a resmen geri döndü
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24 Ağustos 2020 16:15
Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Igor Tudor, futbolculuk döneminde forma giydiği Juventus'a antrenör olarak döndü.

Hırvat teknik adam, Maurizio Sarri'nin ardından teknik direktörlük görevine gelen Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak göreve başladı.

18 maçta takımın başında yer aldığı Hajduk Split, 42 yaşındaki hocanın ayrılığını duyurdu ve kariyerinde başarılar diledi.

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