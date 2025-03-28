Iğdır FK - Ümraniyespor maçı başladığı gibi bitti

Trendyol 1.Lig'in 31. hafta maçında Iğdır FK, Ümraniyespor'u konuk etti.



Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



Bu sonucun ardından Iğdır FK, puanını 44 yaptı. Ümraniyespor ise 45 puana yükseldi.



Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Iğdır FK, Amed SK deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, Pendikspor'u konuk edecek.



Stat: Iğdır Şehir



Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Serdar Osman Akarsu, Harun Reşit Güngör



Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Alim Öztürk, Eysseric (Dk86. Aly Malle), Ahmet Emin Engin (Dk. 76 Valon Ethemi), Mert Çölgeçen (Dk. 67 Muammer Sarıkaya), Caner Cavlun (Dk. 86 Ali Yaşar), Thuram (Dk. 46 Bruno), Gökcan Kaya, Serkan Asan, Burak Bekaroğlu, Daniel Avramovski (Dk. 67 Regattin)



Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Engjell Hoti (Dk. 70 Atalay Babacan), Jurgen Bardhi, Cebio Soukou (Dk. 70 Barış Ekinciler), Tomislav Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Dk. 89 Ali Turap Bülbül) Emre Kaplan, De Sousa (Dk. 80 Yusuf Sertkaya), Lucas Joao (Dk. 61 Poyraz Efe Yıldırım)



Sarı kartlar: Dk. 69 Jurgen Bardhi, Dk. 83 Atalay Babacan (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 84 Gökcan Kaya (Alagöz Holding Iğdır FK)



